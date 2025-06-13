Израильский чиновник заявил о количестве ударов по Ирану

Израильский силы на данный момент осуществили пять волн ударов по Ирану, рассказал The Times of Israel военный чиновник.

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По его словам, нанесено сотни ударов. Ранее Нетаньяху назвал цель ударов по Ирану. Он заявил, что Израиль нанес удар «в сердце иранской программы ядерного обогащения».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи прокомментировал атаку Израиля на исламскую республику, заявив, что Израиль обязательно понесет наказание за содеянное.