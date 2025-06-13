Алаудинов: группировка ВСУ в приграничье обессилена и прекратила попытки прорыва

Украинская группировка, действующая вблизи российской границы, полностью утратила боеспособность и более не предпринимает попыток прорвать государственную границу на участке ответственности подразделения «Ахмат». Об этом в пятницу, 13 июня, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Министерства обороны генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

— Противник на данном этапе перестал предпринимать попытки к прорыву. Конечно, предыдущий период был тяжелым, потому что противник все время пытался атаковать, вклиниться на каком-то участке. И сейчас мы отмечаем, что противник уже на этом участке полностью обессилел. Мы уже уничтожили очень большое количество (бойцов противника), — сказал он.

Как отметил Алаудинов в беседе с ТАСС, бойцы подразделения ежедневно наносят удары по противнику и продолжают продвигаться вперед.

21 мая Алаудинов заявил, что практически все подразделения Вооруженных сил Украины, направленные на штурм села Гуево в Курской области, были уничтожены российскими военными.