В Иранесделали заявление об атомном объекте в Натанзе

Признаки утечки радиации после ударов Израиля по иранскому атомному объекту в городе Натанз в центральном Иране отсутствуют. Об этом сообщило иранское телевидение, передает ТАСС.

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"Нет никаких признаков радиоактивного заражения в результате атаки Израиля на объект в Натанзе", - говорится в сообщении.

Ранее иранское госагентство IRNA сообщило, что несколько часов назад на объекте Ахмади Рошан в Натанзе, где добывают уран, произошел взрыв.

Подробности не приводились. Ночью израильская армия объявила о начале операции "Ам КеЛави" ("Нация, как лев"), цель которой - нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. По данным The New York Times, Израиль атаковал по меньшей мере шесть военных баз вокруг Тегерана.