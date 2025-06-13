Начальник штаба КСИР Салами погиб в результате израильской атаки

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Салами, как ожидается, погиб в результате израильской атаки на Израиль. Об этом сообщил SNN News со ссылкой на иранское государственное телевидение.

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Иранское гостелевидение сообщало, что после удара Израиля загорелась штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции. Помимо Салами, погибли еще один высокопоставленный сотрудник КСИР, а также двое ученых-атомщиков.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия нанесла удары по главному иранскому объекту по обогащению урана в Натанзе, по программе страны по баллистическим ракетам, а также по ведущим ученым-атомщикам и чиновникам.

Портал Ynet со ссылкой на источник в службе безопасности Израиля сообщил, что при ударах Израиля могли быть ликвидированы члены военного руководства Ирана, включая начальника генштаба.