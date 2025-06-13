Генштаб ВС Ирана: Тегеран даст жёсткий ответ на удары Израиля

Официальный представитель Генштаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи в прямом эфире анонсировал жёсткий ответ иранской стороны на удары Израиля по территории страны.

«В стране нет повода для беспокойства, а Израиль, как и США, заплатит высокую цену и получит жëсткий ответ», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении «превентивного удара» по Ирану.

Пресс-служба израильской армии назвала атаку на Иран «упреждающим ударом по ядерной программе» исламской республики.