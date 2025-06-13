В результате атаки Израиля на Иран погибли люди

В результате атаки Израиля на Иран есть жертвы, сообщил в своем Telegram-канале иранский государственный телеканал Press TV.

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Он опубликовал видео с телами погибших людей, но не уточнил число жертв.

«На кадрах запечатлено тело ребенка, погибшего в результате израильской атаки на иранскую столицу Тегеран», — говорится в подписи к ролику.

Ранее стало известно, что Израиль нанес несколько ударов по Ирану. Военный корреспондент Дорон Кадош сообщил о начале операции «Ам Калави» против ядерной программы Ирана.