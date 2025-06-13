В Израиле начали призывать резервистов

Армия Израиля (ЦАХАЛ) призывает резервистов на службу в важнейшие подразделения. Об этом сообщает портал Ynet.

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По его данным, военных набирают в военно-воздушные силы и разведку, а также в командование тыла, северное и центральное командования.

«Также ЦАХАЛ усиливает боеготовность дивизии Иудеи и Самарии», — уточняется в сообщении.

Ранее Израиль нанес несколько ударов по Ирану. Министр обороны еврейского государства пояснил, что это был превентивный удар, допустив, что исламская республика на него ответит.