Премьер Израиля назвал цель ударов по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал цель ударов по Ирану. Он заявил, что Израиль нанес удар «в сердце иранской программы ядерного обогащения», передает ТАСС.

Политик отметил, что атака велась по иранским ракетным объектам. Он подчеркнул, что основной целью является устранение угрозы для Израиля. Операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».

Ранее портал Axios сообщил, что Израиль нанес несколько ударов по Ирану. Масштабы и цели израильского удара на данный момент не ясны. Также пока неизвестно, наносятся ли удары по ядерной программе, или это упреждающие атаки на фоне безрезультатных переговоров Тегерана и Вашингтона.