Появились кадры последствий ударов Израиля по Ирану

В социальных сетях появились кадры с последствиями взрывов, произошедших в Тегеране. Их обнародовала Baza.

На видео зафиксированы последствия взрывов. В кадре видно ночное небо, над которым поднимаются клубы густого дыма. Вдали наблюдаются вспышки, напоминающие взрывы или работу систем противовоздушной обороны, передает Telegram-канал.

Ранее стало известно, что Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Также армия обороны Израиля распространила экстренное предупреждение для населения. С 03:00 по московскому времени в стране отменены занятия в школах, работа предприятий и проведение массовых мероприятий. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил режим чрезвычайного положения по всей территории государства.

При этом сообщалось, что Израиль ударит по Ирану только при отказе от прекращения работ, связанных с возможным созданием ядерного оружия.

Также США рассматривают возможность эвакуации своего посольства в Ираке из-за возросших рисков безопасности в регионе. Госдепартамент намерен отдать распоряжение об отъезде сотрудников посольства в Багдаде.