США не помогали Израилю в атаке на Иран

Израиль самостоятельно нанес удар по Ирану, США не помогали еврейскому государству в этой атаке. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на должностных лиц.

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«Не было участия или помощи со стороны США», — говорится в сообщении агентства.

Ранее стало известно, что США отказались от прямого участия в израильских ударах по Ирану.

В ночь на 13 июня Израиль нанес несколько ударов по Ирану. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац объявил в стране режим чрезвычайного положения.