США не помогали Израилю в атаке на Иран
Израиль самостоятельно нанес удар по Ирану, США не помогали еврейскому государству в этой атаке. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на должностных лиц.
«Не было участия или помощи со стороны США», — говорится в сообщении агентства.
Ранее стало известно, что США отказались от прямого участия в израильских ударах по Ирану.
В ночь на 13 июня Израиль нанес несколько ударов по Ирану. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац объявил в стране режим чрезвычайного положения.