Взрывы произошли над Симферополем

Около шести взрывов прогремели над Симферополем, по предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО) по украинским беспилотным летательным аппаратам. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Очевидцы утверждают, что услышали сирены и взрывы приблизительно в 2:45 мск. Они наблюдали яркие вспышки со стороны моря, а также слышали звук мотора в небе. В публикации подчеркивают, что о взрывах также сообщают жители Феодосии. До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и флот в ночь на 2 мая отразили самую массированную комбинированную атаку на город в 2025 году.

Он поблагодарил российских военных за работу. По данным Развожаева, по всем целям ВС России отработали над морем. Чиновник уточнил, что объекты в городе и акватории не получили повреждений. Также жители Крыма рассказали о массовой атаке дронов. Информация поступала от людей из Севастополя, Евпатории, Феодосии и Симферополя.