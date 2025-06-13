Израиль нанес несколько ударов по Ирану, об этом сообщил портал Axios. Отмечается, что атаку вели военно-воздушные силы.

«Израиль напрямую атакует своего самого крупного и лучше всего вооруженного противника, не имея явной поддержки со стороны США», — говорится в публикации.

Масштабы и цели израильского удара на данный момент не ясны. Также пока неизвестно, наносятся ли удары по ядерной программе, или это упреждающие атаки на фоне безрезультатных переговоров Тегерана и Вашингтона. Шестой раунд переговоров США и Ирана был запланирован на воскресенье, 15 июня. Неясно, продолжатся ли переговоры в нынешних обстоятельствах.

Ранее телеканал ABC News сообщал, что израильские власти могут нанести удар по Ирану в ближайшие дни. По словам трех собеседников СМИ, им неизвестно, замешан ли Вашингтон в подготовке атаки.

Также стало известно, что власти Ирана разработали план ответного ракетного удара по Израилю в случае атаки с их стороны. Предполагается, что ответные меры будут включать использование сотен баллистических ракет.