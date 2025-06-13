Британия наращивает производство оружия

В британском Шеффилде начал работу новый завод по производству артиллерийских систем. Предприятие, управляемое компанией BAE Systems, будет выпускать 155-миллиметровые легкие гаубицы M777, сообщило министерство обороны Великобритании.

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Решение о возобновлении производства принято после отмены планов 2023 года по сворачиванию выпуска этих орудий. Как отмечает Telegraph, повышенный спрос на вооружения стал ключевым фактором для изменения стратегии. Гаубицы M777, способные поражать цели на расстоянии до 30 км при массе всего 4,5 тонны, ранее поставлялись Украине, однако значительная часть этих систем сейчас требует ремонта.

В перспективе предприятие планирует расширить линейку продукции за счет современных боевых систем. Церемонию открытия предприятия посетил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.

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