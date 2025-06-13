Военкор сообщил о взятии Россией под контроль еще одного населенного пункта в ДНР
Село Григоровка в Донецкой народной республике (ДНР) перешло под контроль России, бойцы установили там российский флаг, сообщил в Борис Рожин.
«Противник подтверждает потерю Григоровки на Северском выступе. В поселке установлен российский флаг (не дроном, а руками)», — написал он.
Ранее Минобороны России сообщало о взятии под контроль Петровского и Алексеевки в ДНР. По данным оборонного ведомства, в ходе боев за эти населенные пункты противник потерял до 500 солдат.