На базе Грузинского легиона на Украине произошла диверсия

На базе «Грузинского национального легиона» (признан на территории России террористическим и запрещен) в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошла диверсия, сообщил командир легиона Мамука Мамулашвили (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). Об этом со ссылкой на военного в Telegram-канале пишет украинское издание «Страна».

По его словам, в результате диверсии погиб боец ​​Деметре Дарчиа.

«По предварительным данным, на нашей территории было занесено взрывчатое вещество, которое сдетонировало в тот момент, когда наш военнослужащий находился напротив него», — уточнил Мамулашвили.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы 25-летнего гражданина Грузии Амбако Созиашвили за участие в боевых действиях против России.