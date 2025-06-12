ВСУ начали установку дронов-светофоров

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали устанавливать дроны-светофоры, которые располагаются вдоль дорог и показывают наличие или отсутствие беспилотников в небе. Об этом сообщил военный корреспондент Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, дроны-светофоры появились на юге Украины.

«Нужны данные светофоры для раннего предупреждения водителей на логистических путях, так что теперь и "светофоры" являются легитимной целью для уничтожения», — пояснил он.

Ранее российский дрон разрушил укрытие солдат ВСУ и попал на видео. На кадрах видно, как группа украинских бойцов проникает в подвал — бетонное укрепление. Это было снято разведывательным беспилотником.