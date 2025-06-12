Зеленский сообщил о трехлетнем плане поставок немецких систем ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует план поставок Киеву немецких систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T на ближайшие три года, передает украинское издание «Страна.ua».

«Благодарны за поставку систем противовоздушной обороны IRIS-T, теперь мы понимаем план поставок. Я не буду вдаваться в подробности, но это план на ближайшие три года, и это очень важная поддержка для нас в любом случае», — сообщил украинский лидер на совместной пресс-конференции с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.

Зеленский отметил, что это не значит, что столько лет будут продолжаться военные действия. Но Украина, по словам президента, все равно нуждается в качественных системах ПВО для защиты.

До этого Писториус при Зеленском заявил, что Берлин не рассматривает возможность передачи Киеву ракет Taurus. При этом Германия намерена продолжать поддержку Украины и собирается направить стране новый пакет военной помощи в размере €1,9 млрд.