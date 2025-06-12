США опасаются, что ПВО Израиля не выдержит ответный удар Ирана

Власти США опасаются, что ПВО Израиля может не выдержать ответный удар со стороны Ирана.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

«США обеспокоены тем, что противовоздушная оборона Израиля не сможет справиться с ответным ударом Ирана, в котором будут задействованы сотни ракет», — говорится в материале.

По данным портала, в Вашингтоне опасаются, что ответ Ирана на израильский удар приведёт к массовым жертвам.

Ранее телеканал ABC News сообщил, что Израиль рассматривает возможность нанесения удара по Ирану в ближайшие дни.

По данным CBS News, Израиль готов к началу военной операции в Иране.

Газета The New York Times писала, что Иран разработал план ответного удара с «сотнями баллистических ракет».