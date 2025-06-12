Израиль не исключил применение силы в отношении Ирана «в любое время»

Власти Израиля не исключают применение силы в отношении Ирана «в любое время» ради безопасности еврейского государства. Об этом сообщил ТАСС советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

»Израиль... будет действовать ради своей безопасности — в любое время и в любом месте», — сказал он, отвечая на вопрос о готовности страны принять силовые меры в отношении Ирана.

Сегодня телеканал ABC News сообщил, что израильские власти могут отдать приказ об ударе по Ирану в ближайшие дни. По словам трех источников, они не располагают информацией о том, участвует ли Вашингтон в планах по возможному нападению. Однако они не исключили, что США могли предоставить Израилю разведывательную информацию.

12 июня командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами на фоне появившейся информации о готовящемся ударе со стороны Израиля заявил, что ответ Ирана будет «более сильным и разрушительным», чем ранее.

Накануне New York Times сообщила, что иранские власти подготовили ответ на возможный удар Израиля по ядерным объектам исламской республики. По данным неназванного источника в правительстве Ирана, военное и гражданское руководство страны уже обсудило план контрнаступления.