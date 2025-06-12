У берегов Стамбула обнаружили дрон-камикадзе ВСУ

На пляже в пригороде Стамбула Шиле обнаружили БПЛА-камикадзе, предположительно, запущенный украинскими военными. Об этом пишет турецкая газета Hürriyet.

Как говорится в публикации, выброшенный на берег дрон сегодня около полудня обнаружили отдыхающие на пляже Узункум.

Посетители вызвали экстренные службы, прибывшие саперы оцепили часть побережья.

"Пока не установлено точно, откуда прибыл объект, но он похож на украинские камикадзе-дроны и, судя по всему, начинен взрывчаткой", - указывает Hürriyet.

Судя по снимкам, это БПЛА-камикадзе самолетного типа.