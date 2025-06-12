Израиль рассматривает возможность нанесения удара по Ирану в ближайшие дни

Израиль рассматривает возможность нанесения военного удара по Ирану в ближайшие дни.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

«По словам трёх источников, знакомых с ситуацией, Израиль рассматривает возможность военных действий против Ирана в ближайшие дни», — говорится в материале.

При этом не уточняется, будет ли Вашингтон принимать непосредственное участие в возможной атаке. Источники телеканала допустили, что США могут оказать Израилю логистическую поддержку и поделиться разведданными.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты готовятся эвакуировать неключевой персонал из посольства в Багдаде.

Телеканал CBS News сообщал, что Израиль готов к началу военной операции в Иране.

По данным The New York Times, Иран разработал план ответного удара с «сотнями баллистических ракет».