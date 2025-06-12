Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться в районе Теткино Курской области оказались безуспешными из-за нехватки сил для проведения наступательной операции. Главную причину неудачи назвало издание «Страна.UA» со ссылкой на украинских военных.

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В район были направлены резервные части ВСУ — солдаты 225-го и 425-го штурмовых полков. Однако этих сил не хватило для перехвата инициативы, в результате чего российские военные сумели отразить наступление.

Ключевым пунктом для ВСУ был поселок Глушково, расположенный в десяти километрах от границы. Один из командиров, участвовавших в операции, заявил, что захват этой цели с самого начала был обречен на провал. Резервов ВСУ не хватило бы, чтобы удержать занятые территории в случае контратаки противника, пояснил он.

Другой украинский военный отметил, что создать буферную зону в этом районе не удастся с имеющимся на данный момент резервом. Российские солдаты, подчеркнул он, совершают регулярные наступления с целью выбить ВСУ из Курской области. На этом фоне он назвал планы руководства украинской армии закрепиться в этом районе «политическим маневром», чтобы «иметь аргументы во время переговоров».

Ранее в постановке «дебильных задач» в Курской области руководство ВСУ обвинил командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» Александр Ширшин. Он назвал цели украинской армии в этом районе нереалистичными, которые повлекли за собой неоправданные потери личного состава. После этого Ширшин подал рапорт на увольнение из рядов украинской армии, а Генштаб ВСУ объявил о начале проведения соответствующей проверки.