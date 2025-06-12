Путин сообщил, как ему докладывали о боях на правом берегу Днепра в 2022 году

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что ему докладывали о боях на правом берегу Днепра летом 2022 года.

«(Командир ВДВ генерал-полковник. — RT) Михаил Юрьевич Теплинский докладывал мне многократно про то, что происходило тогда на правом берегу. Я отдаю себе отчёт в том, что там было и как вы сражались», — ответил глава государства Герою России Олегу Пивоварову, который сражался там, на встрече с участниками программы «Время героев».

Пивоваров обратился к президенту с просьбой посмертно присвоить звание Героя России командиру роты Алексею Ищенко. Он погиб на правом берегу Днепра летом 2022 года. Путин обещал выполнить просьбу и посмертно присвоить звание Ищенко.