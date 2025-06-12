BI: конфликт на Украине показал устарелый подход Запада к оружию

Украинский конфликт заставил Запад задуматься об эффективности своего оружия. Об этом сообщил Business Insider.

«Война показала, что Западу необходимо изменить способ закупок оружия... То, как мы управляли нашими армиями, как мы управляли нашей обороной, устарело», — цитирует издание замглавы Минобороны Великобритании Люка Полларда.

По данным авторов статьи, Западу нужно больше оружия массового производства вместо дорогих систем.

Ранее аналитик Александр Меркурис заявил, что западные страны не смогли победить Россию, задействовав все свои ресурсы. Также, по его словам, Запад окажется в глубоком кризисе в случае начала серьёзной экономической войны Вашингтона против Москвы.