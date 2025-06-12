Минобороны РФ: Киев не готов к оперативному проведению обменов

Украинская сторона не готова к проведению обменов в оперативном режиме, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Россия, отметили в ведомстве, подтверждает готовность к проведению обменов военнопленных ВСУ на российских военнослужащих в соответствии с графиком, согласованным в Стамбуле 2 июня, в ежедневном режиме.

«К сожалению, украинская сторона к проведению обменов в таком же оперативном режиме не готова», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее в пресс-службе сообщили, что в соответствии с российско-украинскими договоренностями, с подконтрольной властям Украины территории возвращена группа российских военнослужащих.

В ведомстве заметили, что все военные будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.