В Японии заявили об опасных маневрах истребителей КНР над Тихим океаном

Власти Японии обвинили китайские истребители в небезопасных маневрах рядом с японскими патрульными самолетами над Тихим океаном в минувшие выходные. Об этом сообщает агентство «Киодо».

«Маневр китайского военного самолета мог бы вызвать столкновение», — заявил генеральный секретарь правительства Японии Йосимаса Хаяси, отказавшись при этом комментировать вероятные мотивы китайского летчика.

Он подчеркнул, что Токио выразил свою обеспокоенность китайской стороне по дипломатическим и военным каналам. Хаяси добавил, что японские военные продолжат наблюдение за воздушным пространством и акваторией, прилегающими к стране.

По информации «Киодо», в минувшую субботу истребитель J-15, поднявшийся с китайского авианосца «Шаньдун», пролетел примерно в 45 метрах от патрульного самолета Сил самообороны Японии P-3C, находясь с ним на одной высоте. В воскресенье истребитель J-15 пересек курс патрульного самолета P-3C на той же высоте, приблизившись к японскому самолету на расстояние 900 метров.

В японском Минобороны уточнили, что пострадавших и ущерба техники в результате происшествий нет.

До этого Токио направил гражданский самолет в воздушное пространство КНР, что вынудило Пекин поднять истребители.