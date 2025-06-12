Российский дрон разрушил укрытие солдат ВСУ и попал на видео

Российский дрон разрушил укрытие солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и попал на видео. Ролик опубликован РИА Новости.

На кадрах видно, как группа украинских бойцов проникает в подвал — бетонное укрепление. Это было снято разведывательным беспилотником.

Затем к выявленной цели направляется ударный беспилотник. Он беспрепятственно проникает в подвал и, маневрируя между опорами, поражает укрытие солдат ВСУ.

Ранее российский дрон уничтожил редкий финский бронетранспортер при попытке его прорыва в Курскую область. Это произошло на трассе Суджа – Юнаковка, которая связывает курское приграничье с Сумской областью Украины.