В Минобороны России заявили, что российские операторы БПЛА уничтожили пункт временной дислокации ВСУ около населённого пункта Катериновка.

Отмечается, что было зафиксировано, как группа украинских оккупантов скрытно перемещалась в сторону ПВД в заброшенном ангаре.

«Расчёт FPV-дрона Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» нанёс удар по ПВД противника оптоволоконным дроном-камикадзе», — отметили в ведомстве.

В результате точного попадания FPV-дрона вход в подвальное помещение ПВД украинских националистов был разрушен.

Ранее сообщалось, что ВС России поразили сеть пунктов управления БПЛА ВСУ на Южно-Донецком направлении.