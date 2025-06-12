В Омане анонсировали новые переговоры США и Ирана по ядерному досье на 15 июня

Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди анонсировал шестой раунд переговоров между США и Ираном по ядерному досье в Маскате на 15 июня.

«Я рад подтвердить, что шестой раунд переговоров между Ираном и США состоится в Маскате в это воскресенье», — цитирует посредника в переговорах ТАСС.

Ранее в Минобороны Ирана пригрозили США ударом по всем их базам на Ближнем Востоке.

Также сообщалось, что Россия и США ведут дискуссии по Ближнему Востоку.