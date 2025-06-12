Военные убили около 60 пытавшихся получить еду людей

Израильские военные убили по меньшей мере 60 палестинцев, которые искали еду в Газе, сообщают представители местного здравоохранения. Десятки человек пострадали, когда толпы людей подошли к центрам раздачи продовольствия, управляемым поддерживаемым Израилем гуманитарным фондом Газы.

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По данным местных органов здравоохранения, в среду израильские вооруженные силы убили по меньшей мере 60 палестинцев в Газе, большинство из них искали продукты питания по американо-израильской схеме распределения, пишет The Guardian.

Медицинские работники сообщили, что по меньшей мере 25 человек были убиты и десятки ранены, когда они приближались к центру распределения продовольствия, находящемуся в ведении Гуманитарного фонда Газы (GHF), недалеко от Нецарима в центральной части Газы. Позже в тот же день, по меньшей мере, 14 человек были убиты израильским огнем, когда они направлялись к другому пункту распределения помощи в Рафахе, на южной границе Газы. Во вторник израильские войска убили 17 палестинцев в районе объектов пунктов распределения продовольствия.

Между тем, пишет The Guardian, армия и служба внутренней безопасности "Шин Бет" вывезли из Газы тела двух израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, в котором назвал имя одного из погибших заложников - Яира Яакова, 59-летнего отца троих детей, который был похищен и убит ХАМАСОМ во время нападения 7 октября 2023 года, в результате которого погибли 1200 израильтян и начался конфликт. Нетаньяху сказал, что имя второго заложника, чьи останки были найдены, пока не может быть названо.

Считается, что в Газе все еще находятся 53 израильских заложника, но большинство из них, как полагают, мертвы, напоминает The Guardian.

Органы здравоохранения Газы заявили в среду, что число погибших палестинцев за 20 месяцев конфликта превысило 55 000 человек. Министерство здравоохранения было частью правительства ХАМАСА, но в нем работают медицинские работники, и ООН и другие международные организации считают его статистику достоверной.

В последние дни все больше и больше смертельных случаев было связано с раздачей продуктов питания GHF. В среду базирующаяся в Нью-Йорке юридическая группа “Центр конституционных прав” предупредила GHF о "потенциальной юридической ответственности за соучастие в военных преступлениях Израиля, преступлениях против человечности и геноциде палестинцев".

“Поскольку палестинцы сейчас сталкиваются с массовым голодом, Израиль объединился с GHF, чтобы сделать доступ к продовольствию не только опасным и потенциально смертельным, но и средством принудительного перемещения”, - заявила старший юрист GHF Кэтрин Галлахер. - Если GHF продолжит свои милитаризованные операции по оказанию помощи, она должна быть готова столкнуться с юридическими последствиями, как в Соединенных Штатах, так и за их пределами”.

Израильское правительство и вооруженные силы в настоящее время находятся под пристальным вниманием международного суда в связи с обвинениями в геноциде, отчасти из-за предполагаемого использования продовольствия в качестве оружия против 2,2-миллионного населения оккупированной территории, подчеркивает The Guardian.

Эксперты по гуманитарным вопросам ранее предупреждали, что схема GHF или раздача продовольствия из ограниченного числа сильно милитаризованных объектов будет крайне опасной для людей, ищущих пропитание, и вынудит их пересекать зоны боевых действий. Первый исполнительный директор организации Джейк Вуд подал в отставку в прошлом месяце, заявив, что ее план противоречит “гуманитарным принципам”. На прошлой неделе американская консалтинговая фирма Boston Consulting Group, которая помогала в создании GHF, разорвала отношения с этой организацией. Джонни Мур, евангелистский лидер и религиозный советник Дональда Трампа, известный своей открытой поддержкой Израиля и минимальным опытом гуманитарной работы, был назначен новым председателем GHF.

Армия обороны Израиля заявила, что ночью военнослужащие произвели “предупредительные выстрелы” в сторону группы, которая, по их словам, представляла для них угрозу.

“Это несмотря на предупреждения о том, что этот район является зоной активных боевых действий. Армии обороны Израиля известно о сообщениях о раненых; подробности уточняются”, - говорится в сообщении.

Представители GHF сообщили агентству Reuters, что им ничего не известно об инцидентах, произошедших в среду, но добавили, что они тесно сотрудничают с израильскими властями, чтобы обеспечить соблюдение безопасных маршрутов прохода, и что для палестинцев важно четко следовать инструкциям.

“В конечном счете, решение заключается в увеличении помощи, что обеспечит большую определенность и снизит остроту проблем среди населения, - говорится в сообщении. - В Газе пока недостаточно продовольствия, чтобы прокормить всех нуждающихся. В настоящее время наша цель - накормить как можно больше людей, насколько это возможно в условиях крайне нестабильной окружающей среды”.

В своем посте в социальных сетях Джонни Мур сообщил, что посетил центр упаковки и распределения продуктов GHF в Израиле и заявил, что в среду организация предоставила 2,5 миллиона продуктов питания. Таким образом, с начала работы 27 мая в Газе было распределено в общей сложности 16 миллионов порций еды.

Поздно вечером в среду GHF обвинила ХАМАС в убийстве по меньшей мере пяти человек в результате нападения на автобус, перевозивший два десятка палестинцев, работавших с организацией по оказанию помощи, в один из пунктов распределения.

“Мы продолжим нашу миссию по оказанию жизненно важной помощи населению Газы”, - говорится в заявлении организации.

Также в среду израильская правозащитная организация Adalah сообщила, что один из членов международной группы активистов, задержанных Израилем на корабле в Восточном Средиземноморье, содержится в одиночной камере. В заявлении говорится, что бразильский протестующий Тиаго Авила содержится в изоляции в тюрьме Аялон “из-за продолжающейся голодовки, которую он начал два дня назад”. Другая активистка, задержанная на протестном судне “Мадлин”, член Европейского парламента от Франции и Палестины Рима Хассан, была временно помещена в одиночную камеру в тюрьме Неве-Тирза после того, как написала "Свободная Палестина" на стене камеры. Сообщается, что ее перевели в маленькую камеру без окон с крайне плохими гигиеническими условиями, и ей было отказано в доступе на тюремный двор. В среду Хассан была переведена из изолятора.