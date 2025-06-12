Украинские военнослужащие наносят удары по гражданской инфраструктуре в городе Северске в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом со ссылкой на свои источники заявил военный эксперт Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

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По его словам, жители населенного пункта неоднократно становились свидетелями обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атакам подвергаются не только объекты гражданской инфраструктуры, но и домовладения.

«Мобильные огневые группы средств ПВО (противовоздушной обороны — «Газета.Ru») противника, перемещаясь по городу и камуфлируя работу по дронам, специально обстреливают городские застройки», — пояснил Марочко.

Он добавил, что в подвергающихся ударам районах Северска были зафиксированы случаи мародерства.

4 июня пленный боец ВСУ Иван Набоков во время допроса рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский разрешил военнослужащим открывать огонь по мирным жителям. В связи с этим мужчина назвал главу государства «человеком без совести и чести», которого по ночам не мучают кошмары.