За ночь над регионами России сбили 52 украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны в ночь на 12 июня перехватили и уничтожили над регионами России 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Дроны были сбиты в период с 21:00 мск 11 июня до 4:10 мск 12 июня. Наибольшее количество БПЛА - 41 - уничтожено над территорией Белгородской области. 6 беспилотников военные сбили над Брянской областью, 3 - над Московским регионом и два - над Крымом.