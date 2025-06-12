ВСУ пытаются достать тела бойцов ВС России под видом эвакуации своих

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские оккупанты под видом эвакуации тел боевиков ВСУ пытаются достать с линии боевого соприкосновения в ЛНР тела погибших бойцов ВС России для обменного фонда.

Об этом он рассказал РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

«Средства объективного контроля ВС России впервые за долгое время выявили работы по эвакуации тел военнослужащих вооружённых формирований Украины в так называемых «серых зонах» кременских лесов», — сказал Марочко.

При этом он уточнил, что в реальности боевики эвакуируют тела не украинских солдат, а российских военных для «создания так называемого обменного фонда».

Ранее RT опубликовал видео начала передачи Украине 1212 тел солдат ВСУ.