Марочко: ВСУ пытаются достать тела бойцов ВС России под видом эвакуации своих

RT на русском

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские оккупанты под видом эвакуации тел боевиков ВСУ пытаются достать с линии боевого соприкосновения в ЛНР тела погибших бойцов ВС России для обменного фонда.

ВСУ пытаются достать тела бойцов ВС России под видом эвакуации своих
© РИА Новости

Об этом он рассказал РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

«Средства объективного контроля ВС России впервые за долгое время выявили работы по эвакуации тел военнослужащих вооружённых формирований Украины в так называемых «серых зонах» кременских лесов», — сказал Марочко.

При этом он уточнил, что в реальности боевики эвакуируют тела не украинских солдат, а российских военных для «создания так называемого обменного фонда».

Ранее RT опубликовал видео начала передачи Украине 1212 тел солдат ВСУ.