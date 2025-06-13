Марочко: армия РФ наращивает силы и средства для боев в Волчанске

Армия России наращивает силы и средства в Волчанске и ведёт зачистку освобождённых территорий Харьковской области.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на военного эксперта Андрея Марочко.

Он отметил, что на указанном направлении нет существенных продвижений с обеих сторон. В случае Вооружённых сил России это связано с необходимостью подтягивания тылов, зачистки освобождённых территорий.

«Основные силы сейчас сосредоточены наши на этом», — подчеркнул он.

Ранее Марочко сообщил, что российские артиллеристы сорвали попытку штурма ВСУ у Волчанска Харьковской области.

Марочко заявил, что российские бойцы контролируют большую часть Волчанска.