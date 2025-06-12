Все больше пленных из ВСУ выражают желание получить гражданство РФ

Количество военнослужащие ВСУ, сдавшихся в плен и желающих получить российское гражданство, постоянно растет. Об этом рассказал ТАСС в День России замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"О гражданстве РФ просили пленные бойцы ВСУ. Некоторым из них верховный главнокомандующий удовлетворил ходатайство, дав им гражданство Российской Федерации. Хочется сказать, что некоторые из них после получения гражданства России вступили в ряды Министерства обороны Российской Федерации. И защищают сегодня в наших рядах Россию", - сказал он.

Алаудинов отметил, что эта тенденция будет только нарастать. "Хочется отметить, что желающих получить гражданство Российской Федерации с каждым днем все больше и больше. И желающих встать с нами в один строй тоже все больше и больше", - подчеркнул он.