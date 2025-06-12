Марочко раскрыл ситуацию в Сумской области

Российские военные будут формировать огневой мешок для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая находится в населенном пункте Юнаковка Сумской области Украины. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

© Газета.Ru

По его словам, за последнее время российские войска начали обходить Юнаковку как восточнее, так и западнее.

"Скорее всего, та украинская группировка, которая закрепилась в населенном пункте, будет браться в огневой мешок", — сказал Марочко.

Он также заявил, что в окрестностях этого населенного пункта российские бойцы продвинулись на 800 м вдоль трассы.

"Мы продвинулись вдоль трассы с направления Яблоновки в южном направлении, а также сейчас обходим украинскую группировку с востока в Юнаковке в лесном массиве", — уточнил эксперт.

Он добавил, что российские военнослужащие, продвигаясь в окрестностях Юнаковки, заняли ряд позиций ВСУ. 11 июня депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Вооруженные силы Украины сдают Сумскую область невероятными темпами.