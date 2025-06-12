Система ПВО за три часа сбила 44 БПЛА

Система противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбила 44 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в трех регионах. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что попытка атаки была предпринята в период с 21:00 11 июня по 0:00 12 июня. Больше всего БПЛА, а именно 38, были сбиты в Белгородской области. В свою очередь, в Брянской области и Республике Крым были поражены четыре и два дрона соответственно.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки дронов-камикадзе ранения получили два мирных жителя.