Парламент Дании одобрил размещение американских баз в стране

Парламент Дании в среду одобрил законопроект, разрешающий размещение военных баз США на датской земле. Это, отмечают наблюдатели, связано с тем, что президент Дональд Трамп стремится взять под контроль полуавтономную территорию королевства - Гренландию.

По мнению критиков, местные парламентарии уступили суверенитет Дании США. Законодательство расширяет предыдущее военное соглашение, заключенное в 2023 году с администрацией Байдена, в соответствии с которым американские войска имели широкий доступ к датским авиабазам в скандинавской стране, сообщает Associated Press. Ранее Трамп неоднократно демонстрировал желание завладеть стратегическим, богатым полезными ископаемыми арктическим островом, несмотря на то, что США и Дания являются союзниками по НАТО.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен в ответ на вопросы законодателей пояснил, что Копенгаген сможет расторгнуть соглашение, если США попытаются аннексировать всю Гренландию или ее часть. 94 законодателя проголосовали за законопроект, 11 - против. Теперь документ находится на подписи у короля Дании Фредерика X-го. Премьер-министр Гренландии ранее отметил, что заявления США об острове являются неуважительными, и он "никогда не будет частью собственности, которую может купить кто угодно".