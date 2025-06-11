Военные базы США на Ближнем Востоке приведены в состояние полной боевой готовности

Глава Пентагона Пит Хегсет дал разрешение на добровольный выезд членов семей американских военнослужащих с объектов в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM) США на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны США.

В ведомстве пояснили, что CENTCOM действует в тесной координации с Госдепом, а также союзниками и партнёрами США в регионе, чтобы поддерживать постоянную готовность к выполнению различных миссий в любой точке мира.

«Безопасность наших военнослужащих и их семей остаётся нашим наивысшим приоритетом, и Центральное командование внимательно следит за развитием напряжённости в регионе», — подчеркнули в пресс-службе.

Военные эксперты уточнили, что все американские базы на Ближнем Востоке приведены в состояние полной боевой готовности на фоне провала ядерных переговоров с Ираном.

В частности, приведены в состояние готовности основной пункт базирования 5-го оперативного флота ВМС США в Манаме (Бахрейн) и крупнейшая на Ближнем Востоке американская авиабаза Эль-Удейд в Катаре.

Из-за возросших угроз безопасности к эвакуации приготовилось посольство США в Ираке, на американской авиабазе Эль-Удейд в Катаре началась эвакуация второстепенных сотрудников.

Аналитики разъяснили, что обострение ситуации вызвано слухами о возможном превентивном ударе Израиля по иранским ядерным объектам.

Кроме того, министр обороны Ирана Азиз Назирзаде предупредил, что в случае войны Тегеран нанесет удары по всем американским базам в регионе.