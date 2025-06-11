Военблогер назвал логичное завершение СВО

Логичным завершением специальной военной операции (СВО) станет отсутствие «прокладки» между Россией и Польшей. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка, его слова приводит «Царьград».

«Это вопрос обсуждаемый, но в моем понимании самым логичным было бы решение — старая польская граница 1939 года. То есть не должно быть никакой "прокладки" между Польшей и Россией», — назвал Подоляка.

Военблогер отметил, что не считает такое завершение единственно верным, однако видит этот финал рациональным.

Ранее Герой России, участник программы «Время героев» Расим Баксиков раскрыл свое видение будущего страны после завершения СВО. Приоритетами он назвал поддержку ветеранов, решение жилищных вопросов и усиление патриотического воспитания молодежи.