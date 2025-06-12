Путин: в России создаются войска беспилотных систем

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В России создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружения.

Путин заявил о создании в России нового рода войск
© РИА Новости
«Сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск», — заявил Владимир Путин.

Президент потребовал обеспечить быстрое и качественное развитие этих войск.

«Мы накопили хороший опыт для того, чтобы создать этот род войск», — добавил он.

На этом же совещании глава государства заявил, что российские силы ПВО за время специальной военной операции уничтожили более 80 тыс. воздушных целей.