Путин призвал заранее готовить аэродромы под новые системы вооружений

Илья Родин

Президент России Владимир Путин потребовал заранее готовить базы и аэродромы под новые системы вооружений, чтобы их не ставили «в чистом поле». Об этом пишет ТАСС.

Путин потребовал заранее готовить базы и аэродромы под новые системы вооружений
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По данным агентства, глава России сделал ряд заявлений по текущей повестке на совещании по госпрограмме вооружений.

Российский лидер отметил, что срок исполнения новой госпрограммы вооружений — с 2027 по 2036 годы. Она затронет весь комплекс вооружений.

Акцент должен быть сделан на создании самых современных систем вооружений.

В госпрограмме найдут отражение и текущие нужды Вооруженных сил.

Особое внимание следует уделить ядерной триаде, отметил Путин. Он добавил, что ядерная триада остается гарантом обеспечения суверенитета России, доля современных вооружений в Стратегических ядерных силах составляет 95 процентов.

Опыт СВО и региональных конфликтов должен быть максимально использован по всему комплексу систем и образцов вооружений, подчеркнул президент.