Президент России Владимир Путин потребовал заранее готовить базы и аэродромы под новые системы вооружений, чтобы их не ставили «в чистом поле». Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, глава России сделал ряд заявлений по текущей повестке на совещании по госпрограмме вооружений.

Российский лидер отметил, что срок исполнения новой госпрограммы вооружений — с 2027 по 2036 годы. Она затронет весь комплекс вооружений.

Акцент должен быть сделан на создании самых современных систем вооружений.

В госпрограмме найдут отражение и текущие нужды Вооруженных сил.

Особое внимание следует уделить ядерной триаде, отметил Путин. Он добавил, что ядерная триада остается гарантом обеспечения суверенитета России, доля современных вооружений в Стратегических ядерных силах составляет 95 процентов.

Опыт СВО и региональных конфликтов должен быть максимально использован по всему комплексу систем и образцов вооружений, подчеркнул президент.