Владимир Зеленский заявил, что у России есть «план» взять под контроль Одессу и выйти к границе с Румынией и Молдавией.

«Российские военные планы указывают на этот регион — Одесса — и потом до границы с Молдовой и Румынией», — сказал глава киевского режима на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа».

Также он потребовал помощи от других стран.

Ранее помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев выразил уверенность, что будущее Одессы не связано с киевским режимом.

Экс-командующий объединёнными силами Североатлантического альянса Уэсли Кларк сказал журналистам, что освобождение Одессы армией России означало бы завершение СВО и победу Москвы в конфликте.