Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полет над Балтийским морем

Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Минобороны.

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Истребительное сопровождение обеспечили экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27, продолжительность полета составила более четырех часов. На отдельных этапах маршрута Ту-22М3 сопровождали иностранные истребители, рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее немецкие военные самолеты Eurofighter были подняты в воздух по тревоге из-за российского Ил-20, который заметили над Балтикой. Воздушное судно России якобы не выходило на связь и летело неподалеку от места проведения учений НАТО, рассказал представитель бундесвера.

Истребители ВВС Германии сопроводили Ил-20. Как писали СМИ, это был шестой схожий инцидент с начала года.