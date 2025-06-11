Бывший министр российского региона погиб в зоне СВО

Бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщили в администрации Новоузенского района, откуда он был родом.

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«В районе населенного пункта Марковский Луганской Народной Республики при выполнении боевой задачи умер Беликов Павел Петрович», — говорится в сообщении.

Проститься с ним пришел первый заместитель министра экономического развития Саратовской области Олег Савенков, а также несколько региональных чиновников.

Беликов в разное время занимал должности в администрации Саратовской области. В 2009 году он занимал пост министра по делам территориальных образований Саратовской области. В 2012 году он подал в отставку и возглавил Консервный завод ФСИН России. Спустя еще шесть лет его осудили по делу о хищениях на заводе.

Недавно в Новосибирской области экс-депутат регионального законодательного собрания и бывший сенатор Владимир Лаптев, осужденный по делу о мошенничестве и взятках, отправился в зону СВО. Он подписал контракт с Минобороны РФ.