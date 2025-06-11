Украина забрала первые 1212 тел своих погибших военных в рамках стамбульских договоренностей. О передаче тел погибших наемников, между тем, ничего не известно. Хотя в последнее время «иностранные спецы» гибнут в зоне СВО регулярно.

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Только с начала июня стало известно о гибели «диких гусей» из Франции, США, Великобритании, Австралии…Канал «TrackANaziMerc», который собирает данные о наемниках на Украине, выложил истории тех, кто уже никогда не вернется на родину. Среди них французский наемник Алексис Ле Нуаль с позывным Гектор из Биньяна. На родине Нуаль служил в 93-м полку горной артиллерии, в начале 2025 года он решил отправиться на Украину. Пройдя недолгую а затем подготовку в 4-м легионе, он был переброшен на передовую. И погиб буквально в ходе первого своего боевого задания. В начале апреля под Купянском Харьковской области он погиб.

Там же, но еще в феврале, погиб британский наемник Дэниел Дэвид Кинг. У себя на родине он находится в розыске за нарушение общественного порядка с 2023 года. Скрыться от правосудия уроженец Сассекса решил на Украине, там и остался. Его тело никто не ищет.

Еще один «уголовник» - Кори Юинг Татман из США, штат Техас – нашел свою смерть в Незалежной. За грабеж и кражу он провел в американской тюрьме 9 лет, а затем его потянуло на военные подвиги. Весной 2024 года он решил вступить в Международный легион Украины. Там он быстро дослужился до командира отделения Легиона и отправился на фронт. Но пробыл там недолго. Уже в ноябре 2024 года он был ликвидирован под Торецком.

Только за последние месяцы на Украине погибли Дирк де Гроот с позывным "Аякс" из Нидерландов, Калеб Джон Лист и Николас Уэйн Парсонс – оба из Австралии, Джон Андерсон Моралес Галеано и Хайро Дарио Рианьо Сармьенто - из Колумбии.

Не всех найденных на поле боя иностранцев возможно идентифицировать. Но сайт скрупулезно собирает данные по разным источникам, чтобы иностранные легионеры знали: участие в боевых действиях на Украине – это не развлекательное «сафари», а прямая дорога на тот свет.