Глава нацразведки США предупредила об угрозе ядерной войны

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала видеообращение, в котором предупредила об угрозе ядерной войны и обвинила «политиков-разжигателей» в обострении напряженности между сверхдержавами. Об этом сообщает Newsweek.

Габбард рассказала о своем недавнем визите в Хиросиму - город, «обезображенный всего одной ядерной бомбой». В ролик с обращением Габбард включили нарезку кадров с разрушениями после ядерной бомбардировки Хиросимы.

«То, что я увидела, истории, которые я услышала, и та непреодолимая печаль, которая не проходит, останутся со мной навсегда», - подчеркнула глава разведки.

Габбард отметила, что современное ядерное оружие мощнее бомб, которые США сбросили на Японию в 1945 году. Она заявила, что «единственный ядерный заряд сегодня может убить миллионы людей всего за несколько минут», и назвала это «ядерным холокостом».

«Сегодня мы ближе к грани ядерного уничтожения, чем когда-либо прежде, а разжигатели войны из политической элиты беззаботно сеют страх и напряженность между ядерными державами», - сказала Габбард.

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По ее словам, влиятельные люди уверены, что у них будет доступ к «ядерным убежищам», и поэтому их не коснутся последствия ядерного конфликта.

«Мы, люди, должны высказаться и потребовать положить конец этому безумию. Мы должны отвергнуть этот путь к ядерной войне и работать над созданием мира, в котором никому не придется жить в страхе перед ядерной катастрофой», - призвала глава разведки.

Позже заместитель руководителя аппарата Габбард Алекс Хеннинг сообщил, что ее обеспокоенность по поводу ядерной войны разделяет президент США Дональд Трамп. В 2023 году Габбард сделала аналогичные заявления, назвав Владимира Зеленского, экс-президента США Джо Байдена и НАТО «безумцами», которые пытаются «втянуть мир в третью мировую войну».

Комментарии Габбард прозвучали на фоне переговоров США и Ирана по ядерной сделке. Девятого июня Трамп сообщил, что Иран отклонил предложение США, которое помешало бы стране обогащать уран.