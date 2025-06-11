Киев забрал-таки 1212 погибших солдат ВСУ, тела которых возвращает Россия. На подходе еще почти 5 тысяч тел. Одновременно идут обмены пленными — тяжелоранеными и солдатами в возрасте до 25 лет — по формуле «всех на всех». С этими последними обменами есть одна странность - количество обмененных не называется. Страшная тайна. Для кого страшная?

Очевидно, что у нас пленных значительно больше и, возможно, мы и отдаём больше, чем возвращаем. Нам сделать на этом акцент очень даже в плюс, но цифр нет. Почему так?

Как версия — это украинское условие для обмена. Украина вполне могла поставить условием не называть количество солдат, которых меняют стороны. И не сложно догадаться, что является причиной. Ну, вот, отвлеченные, не имеющие отношения к реальности, цифры, просто для иллюстрации. По формуле «всех на всех» Россия возвращает Украине тысячу пленных солдат, а Украина возвращает России — сто человек. Как это звучит для простого украинца, живущего в информационном пузыре бесконечных «перемог» и ежедневно слушающего победные реляции от Зеленского?

Столкновение с такой реальностью будет очень болезненным для украинского обывателя. Вот, чтобы поберечь психику своих граждан и, конечно, избежать неприятных вопросов от них, Киев и поставил условие — без цифр.

Да и черт с ними, не принципиально в данном случае, — нам главное вернуть своих.

Но цифры все равно просачиваются. Обмен телами погибших (Умеров ляпнул в Стамбуле, что договорились об «обмене», но потом тема обмена просто исчезла) по факту стал тем, о чем и заявляли изначально российские переговорщики — гуманитарной акцией России. Россия просто отдает тела погибших солдат ВСУ. Киев юлил, выкручивался, выдумывал нелепые отговорки, но все же вынужден был забрать первую партию тел.

Россия и Украина начали передачу тел солдат

И, якобы, по неофициальным данным, России были переданы то ли 27, то ли 37 тел наших (впрочем, без ДНК-экспертизы) воинов.

Простые украинцы должны быть в шоке от уровня и соотношения потерь. Тысячи погибших в обмен на десятки. Никакой телемарафон от такого потрясения не спасет. Киев не хочет цифр — это страшная тайна. Для народа Украины страшная.