Стало известно о бегстве военных ВСУ на одном направлении

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали с позиций на константиновском направлении. О бегстве украинских военных сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram.

Он сообщил о действиях Российской армии севернее Дзержинска (украинское название — Торецк). По его словам, идет успешное продвижение в район обороны ВСУ по дороге в Константиновку.

«Причем из района Курдюмовки противник, опасаясь очутиться в окружении сбежал сам», — добавил Подоляка.

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Эксперт добавил, что ВСУ могут в скором времени передислоцироваться ближе к Константиновке.