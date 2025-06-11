Израиль объяснился перед Россией за информацию о передаче Киеву систем ПВО Patriot

Информация о передаче Израилем Украине систем противовоздушной обороны Patriot не соответствует действительности, и внешнеполитическое ведомство страны уже дало разъяснение по ситуации. Такое заявление 11 июня сделала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

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По словам дипломата, внешнеполитическое ведомство еврейского государства официально дезавуировало (заявило о несогласии. – Прим. ред.) заявление своего посла на Украине о передаче Киеву систем, полученных от Соединенных Штатов Америки (США) и использовавшихся в 1990-х годах.

«Мы получили разъяснения МИД Израиля о том, что данные утверждения не соответствуют действительности», – сообщила Мария Захарова.

Также официальный представитель российского МИД сообщила, что Россия ориентируется на «официальные заверения израильской стороны о том, что государство не поставляло и не намерено поставлять вооружение на Украину».

Захарова отметила, что такой подход способствует сохранению конструктивного двустороннего взаимодействия в различных областях.

Ранее посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что Иерусалим передавал Киеву системы противовоздушной обороны Patriot. Он отмечал, что об этом публично не сообщалось, и «многие считают, что этого не было». В свою очередь МИД Израиля назвал недостоверными эти сведения.