Израиль объяснился перед Россией за информацию о передаче Киеву систем ПВО Patriot
Информация о передаче Израилем Украине систем противовоздушной обороны Patriot не соответствует действительности, и внешнеполитическое ведомство страны уже дало разъяснение по ситуации. Такое заявление 11 июня сделала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.
По словам дипломата, внешнеполитическое ведомство еврейского государства официально дезавуировало (заявило о несогласии. – Прим. ред.) заявление своего посла на Украине о передаче Киеву систем, полученных от Соединенных Штатов Америки (США) и использовавшихся в 1990-х годах.
«Мы получили разъяснения МИД Израиля о том, что данные утверждения не соответствуют действительности», – сообщила Мария Захарова.
Также официальный представитель российского МИД сообщила, что Россия ориентируется на «официальные заверения израильской стороны о том, что государство не поставляло и не намерено поставлять вооружение на Украину».
Захарова отметила, что такой подход способствует сохранению конструктивного двустороннего взаимодействия в различных областях.
Ранее посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что Иерусалим передавал Киеву системы противовоздушной обороны Patriot. Он отмечал, что об этом публично не сообщалось, и «многие считают, что этого не было». В свою очередь МИД Израиля назвал недостоверными эти сведения.